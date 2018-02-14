Москва, 14 февраля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Состояние здоровья президента РФ не помешает ему продолжить работу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Простуда

Он отметил, что Владимир Путин простудил, но никакого серьезного заболевания, которое повлияет на график его работы, нет.

«В общем, график продолжается, но с учетом вот такой простуды, голос президента — сами слышали, — отметил Песков. — Ну, зима, сами понимаете».

Как сообщало ИА REGNUM, о простуде президента РФ Дмитрий Песков сообщил 12 февраля. В тот день глава государства провёл в Сочи встречу с финалистами всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Во время открытия мероприятия Путин извинился перед участниками мероприятия за немного севший голос.

Также в сюжете: Путин принял в Кремле финалистов конкурса «Лидеры России»

Добавим, что на сегодня, 14 февраля, в графике главы государства запланированы встречи и международный телефонный разговор. В частности, Владимир Путин встретится с участниками форума «Наставник-2018», но на ВДНХ, как предполагалось изначально, а в Кремле или в Ново-Огарево.

Читайте также: Песков: Путин встретится с участниками форума «Наставник»

В планах Путина на 14 февраля также было совещание по микроэлектронике. Мероприятие отложено на более поздний срок из-за необходимости доработки материалов.