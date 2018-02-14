Москва, 14 февраля, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Рублевые пары 13 февраля продемонстрировали разнонаправленную динамику. Рубль укрепился по отношению к доллару и ослаб по отношению к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На конец торговой сессии на Московской бирже за один доллар предлагали 57,7 руб., за один евро — 71,2 руб.

Пара евро/доллар вернулась к росту, евро восстанавливает свои позиции быстрыми темпами, в связи с этим падение рубля к данной валюте усилилось.

Тем не менее, по ее мнению, совсем скоро «быки» столкнутся с мощным уровнем сопротивления, и пара постепенно начнет пятиться назад. В краткосрочной же перспективе «быки» еще поборются.

Пара доллар/рубль снижается, однако очень робко, цены на нефть продолжают падать, несмотря на оптимистичные прогнозы МЭА и ОПЕК по спросу на черное золото.

Так, МЭА прогнозирует рост спроса в 2018 году до 1,4 млн баррелей в сутки.

С одной стороны, росту рубля способствует падение доллара, с другой, давление оказывают нефтяные котировки.

Сегодня, 14 февраля, разнонаправленная динамика пар сохранится. Пара доллар/рубль попытается опуститься в район 57,40 руб. за доллар, а пара евро/рубль будет штурмовать уровни 71,30−71,50»,

Читайте также: Рубль не определился с направлением