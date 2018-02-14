Пекин, 14 февраля, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Китай стал мировым лидером в области строительства «умных городов», однако имеет нерешенные проблемы, сообщает 13 февраля газета «Жэньминь жибао».

Jakob Montrasio Города КНР

Согласно докладу международной сети компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита Deloitte, который был опубликован 12 февраля, Китай в настоящее время занимается строительством пятисот «умных городов», что составляет половину от их мирового количества.

«Китай стал одной из самых активных стран в области строительства умных городов, а их создание стало национальной стратегией Китая», — заявила руководитель государственного сектора Deloitte Клэр Ма.

Оценив 25 ключевых городов Китая, в Deloitte пришли к выводу, что большинство из них развиваются достаточно хорошо, однако, есть куда расти. Помимо качественной инфраструктуры, страна по-прежнему нуждается в улучшении инновационного и стратегического планирования, отмечает компания.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай нацелен не только на строительство «умных городов» на своей территории, но также планирует ряд проектов в Киргизии. Заниматься их осуществлением в Бишкеке будет известная китайская компания Huawei.

Отметим также, что компания Deloitte Touche Tohmatsu Limited входит в «большую четверку» аудиторских компаний и обладает обширной профессиональной сетью сотрудников в количестве более четверти миллиона человек.

Концепция «умного города» подразумевает интеграцию нескольких информационных и коммуникационных технологий и Интернета вещей в сфере управления городским имуществом, включая школы, библиотеки, медицинские учреждения и транспорт.