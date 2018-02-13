Киев, 14 февраля, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Президенты России и Украины Владимир Путин и Пётр Порошенко провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

По информации издания, беседа двух лидеров состоялась 12 февраля и «была некороткой». Поводом для неё, как отмечается, стала третья годовщина заключения вторых Минских соглашений.

Сообщается, что в пресс-службе Петра Порошенко подтвердили данную информацию, уточнив, что «президент Украины провёл телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях».

«Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран нормандской четвёрки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскму формату и американскими союзниками», — сообщили в пресс-службе.

На официальных сайтах президентов России и Украины никакой информации о состоявшихся переговорах не приводится.