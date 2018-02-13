Киев, 14 февраля, 2018, 01:43 — ИА Регнум. Суд в Киеве по ходатайству прокуратуры продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для двух подозреваемых в убийстве экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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По решению Голосеевского районного суда срок ареста подозреваемых продлен ещё на два месяца.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре украинской столицы 23 марта 2017 года. Киллер был убит охранником экс-депутата.

В октябре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о завершении расследования дела.

Обвиняемыми по статье «Умышленное убийство, совершённое по предварительному сговору группой лиц» проходят 36-летний житель города Павлограда Днепропетровской области и 39-летний уроженец Херсонской области.

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