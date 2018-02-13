Москва, 14 февраля, 2018, 01:19 — ИА Регнум. В работе платёжного сервиса Qiwi вечером 13 февраля произошёл сбой. Об этом сообщается в официальном сообществе Qiwi Russia в социальной сети «ВКонтакте».

Qiwi.com Платёжный сервис Qiwi

"Мы видим, что у некоторых из вас есть проблемы с сервисом. Не волнуйтесь, специалисты уже работают над этим и скоро всё починят», — говорится в сообщении от 17:35 мск.

Позднее администраторы сообщили, что сервис «работает как обычно, все задержанные платежи и переводы уже летят по своим адресам».

Между тем, пользователи в комментариях заявляют, что до настоящего времени сохраняются проблемы, в частности, с зачислением средств и поступлением sms-уведомлений.

Причины произошедшего сбоя не называются. Между тем TJournal со ссылкой на анонимный источник близкий к компании сообщает, что сбой случился в середине дня 13 февраля «из-за упавшего сервера во время обновления базы данных».

По информации источника, в компанию поступило около 500 письменных жалоб и свыше тысячи звонков от клиентов, сообщавших о невозможности авторизоваться и оплатить услуги через сервис.

В Twitter жалобы на проблемы с Qiwi начали появляться ближе к 21:00 мск.