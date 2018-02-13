Вашингтон, 14 февраля, 2018, 00:45 — ИА Регнум. Госдепартамент США считает внутренним делом России инициативу о смене адреса здания в Москве, в котором располагается посольство Соединённых Штатов. Об этом заявила на брифинге 13 февраля пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

NVO Посольство США в Москве

По её словам, в Вашингтоне слышали о том, что такое предложение в настоящее время обсуждается в Москве, однако считают, что это «внутренний вопрос».

«Мы поддерживаем свободу слова, — сказала Нойерт. — Если город решит, что они хотят переименовать улицу, они могут назвать её так, как посчитают нужным».

Напомним, в январе глава комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв направил письмо в мэрию Москвы с предложением присвоить безымянному внутридворовому проезду к Дому Наркомфина название «Североамериканский тупик», а старому зданию посольства присвоить почтовый адрес: Североамериканский тупик, 1.

Такое предложение стало ответом на переименование площади в Вашингтоне, где располагается посольство России, в площадь Бориса Немцова, который был убит в феврале 2015 года в Москве.

В мэрии позднее сообщили, что вопрос о переименовании будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы в феврале.