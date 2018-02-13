Берн, 14 февраля, 2018, 00:36 — ИА Регнум. 13 февраля на стадионе «Санкт-Якоб Парк» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Базель» и «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 0:4 в пользу гостей.

Carla Arenas Футбол

На 14-й минуте немецкий хавбэк Илкай Гюндоган открыл счет, замкнув навес Кевина Де Брёйне с углового — 0:1. Через 4 минуты вингер сборной Португалии Бернарду Силва удвоил преимущество в счете — 0:2. Ассистом отметился Рахим Стерлинг. На 23-й минуте Серхио Кун Агуэро мощным ударом из-за пределов штрафной зоны довел счет до разгромного — 0:3. В начале второго тайма Гюндоган оформил дубль — 0:4.

Статистика матча («Базель» / «МС»)

Удары 8/11

Удары в створ 3/7

Владение 30%/70%

Фолы 8/5

Голами отметились Илкай Гюндоган (14, 53), Бернарду Силва (18) и Серхио Кун Агуэро (23).

Составы на матч:

«Базель»: Вацлик, Лакруа, Ланг, Сухи, Риверос, Джака, Фрай, Штокер, Ди, Эльюнусси, Оберлин.

«МС»: Мораеш, Уокер, Компани, Делф, Отаменди, Гюндоган, Де Брёйне, Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро, Силва.

Главный арбитр матча: Юнас Эрикссон.

Предупреждения: Джака — 38, Фернандиньо — 59, Ди — 89, Гюндоган — 90.

Голы: Гюндоган 14 — 0:1, Силва 18 — 0:2, Агуэро 23 — 0:3, Гюндоган 53 — 0:4.