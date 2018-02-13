Москва, 14 февраля, 2018, 00:20 — ИА Регнум. Начальник управления МВД России по Москве Олег Баранов 13 февраля представил личному составу нового главу Московского уголовного розыска и ряд других новых руководителей структурных подразделений столичного главка, сообщает пресс-служба ведомства.

32.мвд.рф Генерал-майор полиции Сергей Кузьмин

Указом президента России Владимира Путина на должность заместителя начальника столичной полиции — начальника Управления уголовного розыска по Москве назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин.

Также указом главы государства генерал-майор полиции Юрий Девяткин назначен начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве.

Кроме этого, на должность начальника 4-го управления МВД России назначен полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.

Как сообщается, Олег Баранов, представляя новых руководителей, «подчеркнул профессионализм, принципиальность и работоспособность, проявленные ими во время службы в органах внутренних дел».

Назначенный главой Московского уголовного розыска Сергей Кузьмин начинал службу в 1990-х годах с должности младшего инспектора уголовного розыска Специального отдела милиции при ГУВД Москвы.

С 2001-го по 2012 год служил в Управлении уголовного розыска по Москве на различных должностях. С октября 2016 года занимал должность замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.