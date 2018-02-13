Мехико, 14 февраля, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Соединенные штаты начали строительство здания нового посольства в Мексике, стоимость которого оценивается в $943 млн, 13 февраля передает агентство Associated Press.

Цуканов М.В США и Мексика

В церемонии закладки первого камня здания приняли участие посол США Роберт Джейкобсон и мэр Мехико Мигель Анхель Мансера.

«Мексика является одним из ближайших и самых ценных партнеров Соединенных штатов, — заявил посол США в ходе церемонии. — Мы соседи с общей историей и совместным будущим».

Новое посольство США в Мексике будет размещаться на участке 3,4 Га в западной части мексиканской столицы. Здание посольства имеет «экологически чистый дизайн», включает в себя современные музеи и другие проекты.

Известно, что участие в проектировании посольства принял, в частности, мексиканский магнат, владелец The New York Times Карлос Слим.

Отметим, что не все политические деятели в США разделяют мнение посла Джейкобсона об «общей истории и совместном будущем» с Мексикой. В частности, противником «слишком тесных связей» с Мексикой является президент США Дональд Трамп.