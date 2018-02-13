Ереван, 13 февраля, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Мощность Армянской атомной электростанции после проведения модернизации возрастет на 10%. Об этом сообщил заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян на пресс-конференции сегодня, 13 февраля.

rusatomservice.ru Армянская АЭС

Он уточнил, что при этом установленная мощность увеличится на 40 — 50 МВт. По словам заместителя министра, за 2017 год был выполнен большой объем работ в рамках программы переоснащения и реконструкции ААЭС. В апреле 2018 года ААЭС будет остановлена на пятимесячный планово-предупредительный ремонт в целях проведения работ в рамках программы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока.

Из общего объема инвестиционной программы стоимостью в $300 млн. $170 млн. будут направлены на повышение уровня безопасности.

Арутюнян также сообщил, что параллельно обсуждается проект строительства нового атомного блока. Правительство Армении, продолжил заместитель министра, рассматривает вариант строительства малых модульных блоков мощностью до 50 МВт каждый.

Отвечая на вопрос о требованиях ЕС о скорейшем закрытии ААЭС по причине ее ненадежности, Айк Арутюнян заметил, что станция не может работать вечно.

«Вопросом обеспечения безопасности занимается Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое периодически проводит исследования и выдает рекомендации», — подчеркнул замминистра (цитата по news. am).

Он добавил, что до 2015 года в повышение уровня безопасности ААЭС было инвестировано в общей сложности $150 млн. В той же Европе, продолжил замминистра, срок эксплуатации аналогичных блоков продлевается не на 10, а на 30 лет.

Ранее заместитель руководителя отдела «Восточного партнерства» в Европейской службе внешних связей Дирк Лоренц заявил, что ЕС продолжает настаивать на скорейшем закрытии Армянской ААЭС, поскольку невозможно путем модернизации повысить уровень ее безопасности до международных стандартов.

В рамках подписанного в феврале 2015 года в Москве соглашения «О предоставлении кредита на экспорт правительству Армении для финансирования работ по продлению срока эксплуатации атомной станции на территории Армении» Россия предоставила кредит в размере $270 млн. и $30 млн. в качестве гранта на продление срока эксплуатации действующего блока ААЭС.

В соглашении «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве» с ЕС оговорено условие, согласно которому Армения должна разработать «дорожную карту» по выводу действующего энергоблока Армянской АЭС из эксплуатации.