Кейптаун, 13 февраля, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Президент ЮАР Джейкоб Зума готов дать пресс-конференцию по вопросу вотума недоверия, вынесенному правящей партией «Африканский национальный конгресс» (АНК), 13 февраля передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Джейкоб Зума

По сообщению южноафриканских СМИ, в среду 14 февраля в 10:00 по местному времени (11:00 мск) пока еще действующий президент даст пресс-конференцию.

Пресс-секретарь президента Зумы не стал давать журналистам комментариев по содержанию предстоящего выступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 февраля исполком АНК вынес вотум недоверия президенту ЮАР Джейкобу Зуме. Правящая партия потребовала президента уйти в отставку.

Возможная отставка Зумы с поста президента ЮАР ожидалась с момента его смещения с поста руководителя АНК в пользу вице-президента Сирила Рамафосы в конце 2017 года.