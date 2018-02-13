Вашингтон, 13 февраля, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Напряженность вокруг Нагорного Карабаха может перейти в крупномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может вовлечь Россию для оказания поддержки своему региональному союзнику. Об этом говорится в докладе «Всемирная оценка угроз», опубликованном директором Национальной разведки США Дэниелем Коутсом.

peoples.ru Дэн Коутс

В документе содержится оценка угроз национальной безопасности США в 2018 году.

В части, посвященной Карабаху отмечается, что «нежелание обеих сторон идти на компромисс, усиление давления со стороны, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оружия в 2018 году могут привести к крупномасштабным боевым действиям».

В докладе отмечается, что Кремль будет стремиться поддерживать и, по возможности, расширять свое влияние на территории всех бывших советских стран.

«В ходе вероятного следующего срока пребывания у власти президент Владимир Путин будет полагаться на напористую и конъюнктурную внешнюю политику, чтобы определять исход тех или иных событий за пределами России. Он также будет использовать более авторитарную тактику, чтобы сохранять контроль на фоне вызовов его власти», — цитирует документ news.am.

Изложенные комментарии по поводу ситуации вокруг Нагорного Карабаха содержатся в тексте вступительного слова Коутса, подготовленного к слушаниям в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. На этих регулярно проводящихся слушаниях рассматриваются угрозы национальной безопасности США. Коутс официально считается координатором работы всех 16 американских разведывательных ведомств, сообщает ТАСС.