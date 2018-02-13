Берлин, 13 февраля, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Лидер социал-демократов Германии Мартин Шульц ушел в отставку с поста руководителя партии, 13 февраля передает агентство Reuters.

Michael Weiss Мартин Шульц

Согласно заявлению Шульца, отставка поддержана партийным комитетом СДПГ. В качестве своего преемника на посту лидера СДПГ Шульц назвал парламентского лидера социал-демократов Андрею Налес.

Решение о назначении Налес преемником должно быть поддержано высшим руководящим органом СДПГ, после чего 22 апреля ее кандидатуру должен поддержать съезд партии.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении уйти в отставку Шульц заявил еще 7 февраля. Одной из причин ухода в отставку Шульц назвал крайне низкий результат, показанный партией на выборах в бундестаг 2017 года.

Кроме того, 9 февраля Шульц заявил об отказе от любого поста в новом правительстве Германии — чтобы прекратить дебаты о его личной заинтересованности в «великой коалиции» СДПГ и блока ХДС/ХСС Ангелы Меркель.

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