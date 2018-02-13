Берлин, 13 февраля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Политика Германии в отношении Brexit не изменится после создания «великой коалиции» и избрания нового правительства ФРГ, 13 февраля передает агентство Reuters.

Petr Kratochvil Брексит

Координатор от ФРГ по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Питер Птассек заявил, что «ничего не намекает» на изменение политики нового правительства Германии в вопросе Brexit.

«Ожидайте, что мы будем следовать в русле нашей давней заинтересованности в едином рынке и сплоченном ЕС», — заявил Птассек.

Напомним, избрание нового правительство Германии стало возможным благодаря заключению «великой коалиции» между СДПГ и блоком ХДС/ХСС в бундестаге.

О коалиции, которой блок Ангелы Меркель добивался много месяцев, стороны смогли договориться в начале февраля 2018 года.

Впрочем, вопрос «великой коалиции» еще не решен окончательно — все зависит от голосования 464 тыс. рядовых членов СДПГ, многие из которых критично настроены к союзу между крупнейшими партиями в бундестаге.