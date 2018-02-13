СМИ: Курдские отряды в Африне просят помощи у официального Дамаска
Африн, Сирия, 13 февраля, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Один из командиров курдских отрядов народной самообороны, действующих в районе Африна, обратился к официальному Дамаску с просьбой о помощи в противостоянии турецкой армии и протурецкой «Сирийской свободной армии».
Об этом 13 февраля сообщил телеканал «Al Mayadeen».
По информации телеканала, курдский полевой командир Сипан Хаму заявил, что Сирийская арабская армия должна срочно направить свои силы в провинцию Идлиб и к турецкой границе.
Сипан Хаму выразил мнение, что Сирийская правительственная армия не может оставаться в стороне в тот момент, когда в Африне турецкие войска продолжают действовать против курдского населения Сирии.
Кроме того, курдский полевой командир заявил, что между отрядами курдской самообороны и сирийскими правительственными войсками уже «налажена связь».
Стоит отметить, что официальных подтверждений таких контактов пока нет.
Напомним, на сегодняшний день курдские «Отряды народной самообороны» ведут бои с протурецкой «Сирийской свободной армией» и турецкими войсками на территории сирийской провинции Идлиб. Обе стороны несут потери, точные данные о которых не разглашаются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее курдские отряды в Сирии предпочитали поддержку со стороны США.