Африн, Сирия, 13 февраля, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Один из командиров курдских отрядов народной самообороны, действующих в районе Африна, обратился к официальному Дамаску с просьбой о помощи в противостоянии турецкой армии и протурецкой «Сирийской свободной армии».

Курдские ополченцы Kurdishstruggle

Об этом 13 февраля сообщил телеканал «Al Mayadeen».

По информации телеканала, курдский полевой командир Сипан Хаму заявил, что Сирийская арабская армия должна срочно направить свои силы в провинцию Идлиб и к турецкой границе.

Сипан Хаму выразил мнение, что Сирийская правительственная армия не может оставаться в стороне в тот момент, когда в Африне турецкие войска продолжают действовать против курдского населения Сирии.

Кроме того, курдский полевой командир заявил, что между отрядами курдской самообороны и сирийскими правительственными войсками уже «налажена связь».

Стоит отметить, что официальных подтверждений таких контактов пока нет.

Напомним, на сегодняшний день курдские «Отряды народной самообороны» ведут бои с протурецкой «Сирийской свободной армией» и турецкими войсками на территории сирийской провинции Идлиб. Обе стороны несут потери, точные данные о которых не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее курдские отряды в Сирии предпочитали поддержку со стороны США.