Москва, 13 февраля, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию РБК, которое выпустило сегодня, 13 февраля, материал о нападении на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее сообщение выпустила пресс-служба российского военного ведомства.

Find-cat Очередная утка

Напомним, сегодня РБК выпустило материал со ссылкой на некий источник, в котором утверждается, что в новогоднюю ночь с 31 декабря 2017-го на 1 января 2018 года боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии при помощи восьми беспилотников, а не минометов, как об этом сообщалось ранее.

Утверждается, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов. Нападение произошло в период примерно с 2:00 до 2:20 по московскому времени.

Также утверждается, что в момент атаки БПЛА система РЭБ (радиоэлектронной борьбы) обороны базы была отключена, чтобы не мешать полетам авиации.

Минобороны РФ категорически опровергает сообщение РБК, которое полностью не соответствует действительности.

«В сегодняшнем материале РБК «Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов» не соответствует действительности всё: от даты и времени обстрела до способа атаки и ее фактических последствий», — заявили в российском военном ведомстве.

Минобороны подчеркивает, что 1 января 2018 года авиабаза Хмеймим работала в плановом режиме и никаких обстрелов, налетов или других происшествий не было.

А вот вечером 31 декабря 2017 года, авиабаза Хмеймим действительно подверглась минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли.