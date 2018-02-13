Джулиан Ассанж намерен обжаловать приговор суда в Лондоне
Лондон, 13 февраля, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что «удивлен» ходом судебного процесса и решением суда в Лондоне, который оставил в силе требование о его аресте. Об этом 13 февраля Ассанж сообщил в Twitter.
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Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства
«Мы удивлены, — заявил Ассанж. — Судья вышла далеко за пределы того, что было представлено сторонами в суде. Это, по-видимому, привело к множеству фактических ошибок и повлияло на решение».
Согласно заявлению в Twitter, основатель WikiLeaks надеется на апелляцию.
«Есть 3 месяца, чтобы обжаловать решение судьи», — заключил Ассанж.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 февраля Вестминстерский суд в Лондоне отказался отменить ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.