Лондон, 13 февраля, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что «удивлен» ходом судебного процесса и решением суда в Лондоне, который оставил в силе требование о его аресте. Об этом 13 февраля Ассанж сообщил в Twitter.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

«Мы удивлены, — заявил Ассанж. — Судья вышла далеко за пределы того, что было представлено сторонами в суде. Это, по-видимому, привело к множеству фактических ошибок и повлияло на решение».

Согласно заявлению в Twitter, основатель WikiLeaks надеется на апелляцию.

«Есть 3 месяца, чтобы обжаловать решение судьи», — заключил Ассанж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 февраля Вестминстерский суд в Лондоне отказался отменить ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.