Вашингтон, 13 февраля, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Командование ВМС США представило Конгрессу долгосрочный план кораблестроения, подразумевающий увеличение численности боевых кораблей до 355 единиц к началу 2050-х годов, сообщает 13 февраля издание Naval Today.

(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz Флот США

Текст документа содержит планы закупки кораблей для ВМС США с 2019 по 2048 годы. Главной мыслью плана является ускорение ввода в строй новых кораблей и стимулирование развития судостроительных мощностей США.

В частности, предлагается вводить в строй новые авианосцы не раз в пять лет, а каждые четыре года. Основанием этого предложения указаны сроки списания и ремонта существующих кораблей, которые не позволяют постоянно иметь в боевом составе американского флота 12 авианосцев.

Кроме того, предложено закупать ежегодно по две атомные многоцелевые субмарины класса «Вирджиния», а параллельно с этим построить 12 новых стратегических подводных ракетоносцев класса «Колумбия».

Также ВМС США предлагают продлить сроки эксплуатации части боевых кораблей и подлодок чтобы к 2050 году довести их общую численность до 355 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, во время своей предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости увеличения численности боевых кораблей ВМС США.