Тирасполь, 13 февраля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. «Очень часто идёт полемика о том, что Приднестровье добивается независимости. Мы её уже добились. Пора это всем понять», — заявил на заседании коллегии МИД ПМР президент Приднестрвья Вадим Красноселький, передает корреспондент ИА REGNUM.

Симановский Альбер Конфликт между вооруженными формированиями Молдавии и Приднестровья, 1992 год

«Мы — независимое государство со всеми атрибутами, с органами власти и управления, банковской системой и экономикой и народом. Надо переходить на следующий этап — добиваться признания. Оно невозможно будет, если мы будем жить в тихом болоте и вариться в собственном соку», — добавил он.

Красносельский отметил, что в прошлом году официальные приднестровские представители имели возможность и лично представить свою позицию на различных международных площадках в Москве, Лондоне, Тель-Авиве, Риме, Брюсселе. И везде говорили о курсе на международное признание независимости ПМР.

Он также прокомментировал периодически звучащие призывы «разморозить» конфликты в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, в других регионах (о необходимости «разморозить» молдавско-приднестровский конфликт ранее говорил Петр Порошенко — прим. ИА REGNUM ). «Мы же считаем, что конфликт должен быть заморожен, а размораживать надо добрососедские отношения между бывшими конфликтующими сторонами, искать компромиссы и решать вопросы на благо людей. Поэтому те политики, которые кричат о размораживании конфликтов, — это политики войны. Мы же — политики мира», — сказал глава государства.

Он считает, что заявления молдавских властей о нейтралитете однобоки: Кишинев использует это как аргумент для вывода российских войск из Приднестровья и в то же самое время расширяет сотрудничество с НАТО.

«Пацифистские заявления о нейтральном статусе Молдовы, на первый взгляд, нужно приветствовать. На самом деле, нейтральность какая-то однобокая получается. Например, спикер парламента Андриан Канду говорит о том, что открытие представительства НАТО и проведение совместных учений никак не влияют на нейтральный статус», — сказал он.

Что касается попыток перевести переговорный процесс в русло обсуждения политических вопросов и статуса ПМР, то президент подчеркнул: «Я глубоко убеждён, что на сегодняшний день ни Молдова, ни Приднестровье, ни кто-нибудь из других участников формата «5+2» не готовы взять ответственность за ведение политического диалога. Это делается только ради красного словца, для рейтинга».