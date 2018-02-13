Москва, 13 февраля, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Воспринимать слова Андерса Расмуссена об отправке шведских, бразильских и белорусских миротворцев на Юго-Восток Украины значит льстить этому господину. Так считает советник главы Росгвардии РФ Александр Хинштейн.

Valera N. Trubin Александр Хинштейн

«Сегодня Расмуссен-советник Петра Порошенко, — заявил он 13 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». — Пока он возглавлял НАТО, он мог говорить от лица этой организации, и за его спиной была сила. Сегодня он выступает от лицаукраинской власти, чьим советником является. Воспринимать слова Расмуссенакак позицию, требующую осмысления и обсуждения, будет большой лестью этому господину».

Кроме того, политик признался, что слабо представляет себе, как выходцы из Южной Америки будут чувствовать себя во время снегопадов на границе между Новороссией и Украиной.

«Дело в деталях, — заметил Хинштейн. — У нас есть миротворцы СНГ, и они активно применяются. В состав миротворческих силы входят сотрудники Росгвардии. Давайте направим миротворцев ОДКБ, и проблема будет решена более эффективно, вместо того чтобы организовывать там бразильский карнавал».

Напомним, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс ФогРасмуссен, ныне занимающий пост советника президента Украины, подготовил доклад, в котором предложил ввести на Украину 4 тыс. полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс. солдат из стран, которые не являются членами НАТО, — Бразилии и Белоруссии. Доклад бывший глава НАТО намерен представить 16−18 февраля в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.