Курск, 13 февраля, 2018, 20:07 — ИА Регнум. В Курсе отловом бездомных животных в 2018 году будет белгородская фирма ООО «Экосервис», сообщил портал 46tv. По информации издания, таким стал итог очередного аукциона, организованного комитетом ЖКХ мэрии Курска.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомная собака

Стоимость контракта составила более 1 млн 227 тыс. рублей. По данным мэрии, «Экосервис» уже был подрядчиком по аналогичному контракту меньшего объема в Курской области и выполнил обязательства.

«Как только завершится оформление всех юридических формальностей, курянам сообщат номер телефона, по которому можно будет связаться с белгородской фирмой. В частной беседе ее представители обещают, что работа по отлову будет организована по всем правилам — с содержанием пойманных животных в специальных пунктах, обустроенных в Курске», — сообщил 46tv.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предыдущий конкурс для выбора подрядчика, который будет заниматься проблемой бездомных животных в Курске, был назначен на декабрь 2017 года. Одна торги не состоялись, так как от потенциальных подрядчиков не поступило ни одной заявки.

До этого в 2017 году отловом безнадзорных животных отвечал индивидуальный предприниматель, со своей задачей не справившийся. За три месяца он должен был отловить 580 животных, получив за работу 860 тысяч рублей. Однако было отловлено только 356 животных, за что мэрия выплатила предпринимателю чуть более 500 тысяч рублей.

При этом среди горожан нет единого мнения о том, как снизить численность бездомных животных на улицах Курска, нет. Кто-то считает, что бездомные собаки опасны и избавляться от них нужно любыми способами — желательно, отстреливая как можно быстрее и не тратя бюджетные деньги на определенную законом процедуру передержки. Другие призывают сделать шаг к цивилизованным способам контроля за популяцией бездомных животных. Для этого нужно ужесточить законодательство для владельцев домашних животных, а дворняг отлавливать и стерилизовать.