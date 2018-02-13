* ИГ — запрещённая в России организация

Эль-Кувейт, 13 февраля, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Военная операция турецкой армии в сирийском Африне негативно влияет на борьбу коалиции США с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии, заявил 13 февраля в Кувейте госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Такое заявление было сделано на полях международного форума по послевоенному восстановлению Ирака.

По словам Тиллерсона, курдские отряды, подконтрольные США, вынуждены были направиться в Африн вместо того, чтобы бороться с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии.

«Ситуация в Африне повлияла на ход нашей битвы с группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии, после того как курды оттуда направились в Африн», — сказал Рекс Тиллерсон.

При этом он подчеркнул, что Турция должна понять, что ее действия мешают добиться полной победы над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявил о победе США над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля премьер-министр Турции выразил недоумение по поводу того, что после заявлений Вашингтона о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США наращивают поставки оружия различным, в том числе курдским, антиправительственным формированиям Сирии.

Военные и спецслужбы США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения законного правительства страны.

Следует учитывать, что Турция рассматривает курдские вооруженные формирования на территории Сирии как союзников отрядов Рабочей партии Курдистана, ведущих партизанскую войну в Турции.