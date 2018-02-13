Тиллерсон: Турция мешает США бороться с ИГ* на территории Сирии
Эль-Кувейт, 13 февраля, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Военная операция турецкой армии в сирийском Африне негативно влияет на борьбу коалиции США с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии, заявил 13 февраля в Кувейте госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Такое заявление было сделано на полях международного форума по послевоенному восстановлению Ирака.
По словам Тиллерсона, курдские отряды, подконтрольные США, вынуждены были направиться в Африн вместо того, чтобы бороться с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии.
«Ситуация в Африне повлияла на ход нашей битвы с группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии, после того как курды оттуда направились в Африн», — сказал Рекс Тиллерсон.
При этом он подчеркнул, что Турция должна понять, что ее действия мешают добиться полной победы над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.
Напомним, президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявил о победе США над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля премьер-министр Турции выразил недоумение по поводу того, что после заявлений Вашингтона о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США наращивают поставки оружия различным, в том числе курдским, антиправительственным формированиям Сирии.
Военные и спецслужбы США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения законного правительства страны.
Следует учитывать, что Турция рассматривает курдские вооруженные формирования на территории Сирии как союзников отрядов Рабочей партии Курдистана, ведущих партизанскую войну в Турции.