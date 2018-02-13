Комрат, Молдавия, 13 февраля, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Власти Гагаузии организуют 24 февраля в Томае расширенный совет региональных и местных органов власти автономии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в форуме примут участие члены исполкома (правительства), Народного собрания (парламента) Гагаузии, мэры, местные советники, ветераны становления Гагаузской Республики и представители общественности.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

По словам башкана (главы) Гагаузии Ирины Влах, на совете обсудят активизацию в Молдавии подрывных унионистких антигосударственных сил и борьбу молдавских властей с мифической «российской угрозой».

Также делегаты обсудят, «есть ли необходимость присутствия жителей Гагаузии в правящих парламентских партиях, которые заняли откровенно антигагаузскую позицию».

«Гагаузское общество едино, как и 25 лет назад — мы видим свое будущее исключительно в рамках единой и независимой Республики Молдова. И эту твердую позицию мы должны донести до всех политических сил в стране и внешнеполитических партнеров», — добавила Влах.

Ранее гагаузские общественники призвали власти Гагаузии инициировать проведение съезда депутатов всех уровней и созывов Гагаузии в марте 2018 года.