Киншаса, 13 февраля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. По информации ООН, общее количество беженцев из-за войны на северо-востоке Конго с начала 2018 года превысило 30 тыс. человек, 13 февраля передает агентство Reuters.

Конго

По данным УВКБ ООН, число беженцев из Конго в Уганду за прошедшую неделю составило 22 тыс. человек — при том, что с начала года число беженцев составляло 12 тыс. человек.

К «шквальному росту» числа беженцев могло привести введение правительственных войск на северо-восток Конго для подавления столкновений между племенами хема и ленду.

По прогнозам ООН, в 2018 году беженцами в результате военной операции на востоке Конго могут стать около 370 тыс. человек.

При этом в 2016 и 2017 годах из-за действий повстанцев и ответных операций правительственных войск восточные провинции Конго уже покинули 532 тыс. человек.

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