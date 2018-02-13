Калининград, 13 февраля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Калининградские полицейские, выступившие в Варшаве на IX международном футбольном турнире, во время матча одели футболки с портретом летчика-героя Романа Филипова, погибшего в Сирии. В зале перед первой игрой россиян была объявлена минута молчания.

Стоп-кадр ГТРК «Калининград»

На футболках изображены штурмовик Су-25, Золотая Звезда Героя Россия и портрет лётчика с годами жизни.

«Мы хотим вот эти наши медали… Ромка, смотри на нас, радуйся! Дай Бог, тебе всего, царствия небесного, чтобы тебе там было хорошо», — цитируют «Вести-Калининград» вице-президента калининградской секции Международной полицейской ассоциации по спорту Романа Скидана.

В турнире приняли участие сотрудники правоохранительных органов из 10 стран, в частности, из Испании, Англии, Польши, Латвии, Молдавии. В итоге российская команда из Калининграда заняла бронзу.

ИА REGNUM уточняет, что летчик Су-25 Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирии. Указом президента России офицер посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации.

В Калининграде по инициативе губернатора Антона Алиханова одну из новых улиц назовут именем гвардии майора Романа Филипова.