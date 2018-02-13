Галич, Костромская область, 13 февраля, 2018, 19:05 — ИА Регнум. В Костромской области заступил на дежурство новый вертолет санавиации «Ансат», сообщает ГТРК «Кострома». Первый рейс санитарной авиации на новом воздушном судне доставил в Кострому мужчину из Галича, серьезно пострадавшего в аварии.

Russianhelicopters.aero Вертолет «Ансат»

За 25 минут новый вертолет преодолел расстояние в 110 километров и доставил мужчину в костромской аэропорт, где уже ждали медики.

«Транспортировка всегда опасна. И врач должен обеспечить жизнедеятельность больного. Особенно это важно для детей, когда мы недоношенных детей вывозим. Большинство ведь на искусственной вентиляции. И больных после политравмы», — отмечает заведующий отделением санавиации Сергей Титов.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2017 года Костромская область одна из первых получила новый вертолет «Ансат» с медицинским модулем. Костромская область получила вертолет по федеральной программе развития санитарной авиации, задача которой снизить уровень смертности. Местные власти обещают запустить его на дежурство после оформления разрешительных документов.

«Ценность этого воздушного судна — наличие медицинского модуля. Тяжело больных мы сможем спасать и оказывать помощь уже на борту вертолета. Рассчитываем, что это внесет значительный вклад в снижение смертности среди населения Костромской области. Наше авиапредприятие готово к обслуживанию вертолета, пилоты прошли необходимое обучение, готовы в полном объеме эксплуатировать машину, медики готовы работать», — отметила заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина.

В рамках проекта планируется оборудовать 7 вертолетных площадок мобильной системой «Ночной старт» в 6 городах — Кострома, Шарья, Мантурово, Солигалич, Нея, Галич — и в поселке Вохма.

Отметим, что санитарная авиация образована в Костромской области в 1946 году. За все время работы было спасено около 20 тысяч местных жителей. Вертолет «Ансат» произведен на Казанском вертолетном заводе. Цена летательного аппарата оборудованного медицинским модулем (дыхательная аппаратура, дефибриллятор и контрольно-диагностические приборы) с учетом скидки составляет 222 млн рублей.