Киев, 13 февраля, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что уже в ближайшее время вернется в Украину, чтобы свергнуть президента Петра Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Границы

«Я спокойно прилечу в Борисполь. Меня спокойно встретят люди. Это будет в ближайшее время, потому что Порошенко приходит конец. Мы должны быть очень глупыми и слабыми, чтобы от него сейчас не избавить Украину. Ну, не может эта банда дальше управлять Украиной», — сказал Саакашвили 13 февраля на пресс-конференции в Польше.

По его словам, сегодня в Украине при участии лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко пройдет заседание оппозиции. «Мы должны мобилизоваться. Если я могу помочь мобилизации украинской оппозиции, я постараюсь помочь», — сказал Саакашвили.

В свою очередь, министр Грузии по вопросам урегулирования конфликта 2004−2006 гг. Георгий Хаиндрава раскритиковал Европу за поддержку Саакашвили и политику двойных стандартов в отношении Украины.

«Нас удивляет позорное пятно на псевдолиберальной морали Европы, поэтому Европа и находится в тяжелом кризисе. Человек, который разыскивается за очень тяжелые преступления в бывшей своей стране, человек который постоянно нарушает закон в другой стране, человек который без прав передвигается по Европе и ему способствуют псевдолиберальные силы, такие как Карл Бильдт, Сариуш-Вольский, Аграмунт… Нас не волнует Саакашвили — это наша позавчерашняя ночь. Но нас волнует, что такое возможно в Европе, нас волнует Украина… То что сейчас происходит не имеет ничего общего с порядком и законом, на которых стоит Европа. Это двойные стандарты», — сказал Хаиндрава 13 февраля в эфире «112 Украина», комментируя высылку Саакашвили в Польшу.

«Я могу поздравить украинский народ, что эта опухоль находится вне Украины. Пусть Вольский и Бильдт присматривают за Саакашвили. Там он выдаст им очень интересные провокации. Я в этом уверен. Больше он ничего делать не может. Я не думаю, что Саакашвили будет пытаться вернуться в Украину, потому что кроме провокаций, нарушения закона и работы на Россию он ничего не делал. То, что он работал на Россию, уже никто не сомневается, кроме патологических людей, которые находились все это время вокруг него. Он патологический трус», — добавил Хаиндрава.

При этом экс-помощник заместителя главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии, научный сотрудник Atlantic Council Майкл Карпентер назвал выдворение из Украины Саакашвили политической ошибкой.

«Плохо для Украины и еще хуже для Грузии. Применение закона для достижения скрытых политических целей может иметь ауру легальности, но это всегда приводит к плохой политике. Саакашвили — не герой, но это плохой исход», — написал Карпентер в Twitter.

Политолог Владимир Фесенко призвал украинских силовиков готовиться к очередному прорыву госграницы со стороны Саакашвили и его сторонников.

«Саакашвили уже сказал, что собирается вернуться. Другое дело, как это будет? В такой же конфликтной форме как в сентябре, когда была массовая акция и переход границы, конфликт. Насколько будут готовы пограничники и силовые структуры, чтобы нейтрализовать вторую попытку возвращения Саакашвили в Украину?» — задался вопросом Фесенко.

Политический эксперт Александр Синельников напомнил, что Саакашвили развеял миф о защищенности украинской границы.

«Еще не закончен судебный процесс по восстановлению украинского гражданства Саакашвили. Он проиграл ряд судов по получению статуса политического беженца. Находясь в Европе он продолжит суды по своим заявлениям… Думаю, что прорыв границы был показательным, чтобы показать гражданам Украины, что госграница не так уж и защищена. На востоке вообще не защищена, а на западе — не так защищена, как об этом говорят», — сказал Синельников.

Он также не исключил, что канцлер Германии Ангела Меркель может отреагировать на высылку Саакашвили.

«Реакция Меркель может быть как публичной, так и не публичной. Думаю, это мы увидим в скором времени… В украинских реалиях политики, которые поддаются гонению и которые озвучивают позиции, близкие гражданам, всегда поддерживаются. Тут больше балов для Саакашвили… В Европе он сможет продолжить свое наступление другими методами, не обязательно силовым пересечением границы», — добавил эксперт.

Как сообщалось, 12 февраля в Киеве в ресторане «Сулгуни» военнослужащие госпогранслужбы и представители государственной миграционной службы Украины задержали экс-президента Грузии, лидера «Руха новых сил» Саакашвили.

По словам администратора заведения, операция силовиков «длилась около двух минут». Политик пытался бежать через кухню, но не успел. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.