Москва, 13 февраля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Общественная организация «Общероссийское объединение пассажиров» направила обращение в министерство транспорта РФ с намерением добиться внесения изменений в нормативно-правовые в части указания возраста, с которого ребёнок может ездить в автобусах междугороднего сообщения без сопровождения взрослых. Поводом для обращения послужили жалобы 12−13 летних пассажиров, которым отказывают продавать билеты на автовокзалах и автостанциях Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя объединения Илья Зотов 13 февраля.

Пассажир

«В адрес нашей организации поступают обращения пассажиров, которые сообщают об отказе в продаже билетов на автовокзалах и автостанциях Москвы, а также в других регионах школьникам 12−13 лет, если они следуют без сопровождения в автобусах междугороднего сообщения. При этом на станции отправления их провожают и на станции прибытия встречают близкие родственники. Билеты приобретаются при предъявлении свидетельства о рождении по причине отсутствия паспорта в данном возрасте, но если ребенок следует без взрослого, в кассах билет не продают. В нормативно-правовых актах по перевозке пассажиров данный момент по ограничению возраста продажи билетов никак не урегулирован. По этой причине возникают спорные ситуации, когда на одних вокзалах билет продают, а в остальных отказывают. Один из примеров, когда девочка из Переславля-Залесского приобрела билет в Москву к бабушке, но обратно не смогла уехать, так как ей не продали билет», — подчеркнул Илья Зотов.

Авторы обращения к генеральному директору агентства автомобильного транспорта (Росавтотранс) министерства транспорта РФ Алексею Двойных отметили, что необходимо ввести понятное регулирование по данному вопросу и прописать в нормативно-правовых актах возраст, с которого ребенок может ездить в автобусах междугороднего сообщения без сопровождения взрослых. Таким образом, родители смогут планировать время и возможности проезда детей, опираясь на законодательство, а не на желание отдельного кассира автовокзала.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, член комитета по социальной политике Совета Федерации Игорь Фомин предложил снять запрет на эксплуатацию старых автобусов, которые используются для перевозки детей. По его словам, в большинстве регионах Российской Федерации нет ни одного туристического автобуса со сроком службы менее 10 лет. В связи с этим комитет по социальной политике вместо запрета предложил стимулировать туристический бизнес закупать автобусы туристического класса по льготным программам — с помощью долгосрочного лизинга или низкой процентной ставки по кредитам.

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