Анкара, 13 февраля, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил США в наращивании поставок оружия курдским отрядам в Сирии, сообщает 13 февраля турецкая газета Anadolu.

ITU Бинали Йылдырым

Турецкий премьер-министр обратил внимание журналистов на то обстоятельство, что ранее США объясняло такие поставки желанием бороться с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако после громких заявлений американского президента Трампа о победе над этой группировкой продолжение прежних действий Вашингтона выглядит странно.

«Если угроза террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии ликвидирована, то причин для дальнейшего сотрудничества США с террористами не осталось», — сказал Бинали Йылдырым.

По его словам, деятельность США, продолжающаяся в этой стране, не имеет ничего общего с провозглашаемыми Вашингтоном целями борьбы с терроризмом.

«Как понимать стремление Вашингтона сохранить партнёрство с террористами? Почему США поставляют террористам ещё больше оружия?», — добавил турецкий министр.

Как сообщало ИА REGNUM, военные и спецслужбы США, действующие на территории Сирии без мандата ООН и разрешения законных властей страны, до сих пор стремятся сохранить контроль над частью территории Сирии и вооружают различные незаконные формирования.