Тбилиси, 13 февраля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Главная прокуратура Грузии потребует у Польши выдачи Михаила Саакашвили, заявила телекомпании «Рустави-2» руководитель службы по связям с общественностью прокуратуры Натия Сухиашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

По ее словам, запрос с требованием выдачи Саакашвили был направлен в Варшаву еще в августе прошлого года, и тогда прокуратура распространила распространила соответствующую информацию.

«В связи с разыскиваемым осужденным Михаилом Саакашвили главная прокуратура Грузии, как и в случае с другими объявленными в розыск лицами, поддерживает коммуникацию с компетентными органами разных стран и осуществляет все предусмотренные в рамках международного сотрудничества соответствующие правовые процедуры», — пояснила Сухиашвили.

Исходя из интересов дела, вдаваться в детали она не стала.

Как известно, 12 февраля сотрудники пограничной и миграционной служб Украины задержали Михаила Саакашвили и выслали его в Польшу.