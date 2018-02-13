Киев, 13 февраля, 2018, 18:27 — ИА Регнум. ООН рассматривает возможность ввода на Украину 4 тыс полицейских и миротворческого контингента в 20 тыс солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Соответствующие данные представлены в отчете, который составлялся при участии бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который теперь является советником президента Украины Петра Порошенко.

Defenseimagery.mil Миротворческие силы ООН

По мнению авторов документа, миротворческую миссию на Украине должна возглавить Швеция.

«Эта деятельность потребует привлечения ряда европейских стран, таких как Швеция, стран, которые имеют опыт миротворческих операций, таких как Бразилия, и стран, которым доверяет Россия, таких как Беларусь», — заявил соавтор отчета и эксперт по ООН Колумбийского университета Ричард Гован.

Он считает, что цифра в 50 тыс миротворцев не является реалистичной, и Москва, вероятно, будет против такого большого контингента.

В свою очередь замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука считает, что именно санкции Запада «вынудили руководство Кремля дать согласие на ввод миротворцев в Донбасс».

«Если кто-то рассчитывает, что после того как миротворческие силы зайдут и начнут за нас воевать, это не соответствует действительности. Перед тем как ввести миротворческую миссию, нужно получить согласие всех сил — это фундамент всех миротворческих миссий. Я надеюсь, перед тем как будут введены миротворческие силы, будет достигнуто согласие с Россией… Россия на это соглашается не добровольно, а принудительно», — сказал Тука 13 февраля в эфире канала «112 Украина».

По его словам, 20 тыс миротворцев ООН могут взять под контроль только линию столкновения или неконтролируемый участок российско-украинской границы.

Кроме того, депутат, член фракции «Народный фронт» Игорь Алексеев выразил опасения из-за возможного отсутствия в миротворческой миссии ООН на Украине миротворцев от стран НАТО.

«Миротворческая миссия — это важный и рискованный вопрос для Украины… Те доклады по миротворческой миссии, которые подготовлены к Мюнхенской конференции, содержат предостережения, они не касаются количества. Количество можно варьировать. Хотя, действительно, 20 тыс. будет мало. Есть вопрос персонального состава стран, которые смогут делегировать. Мы не видим в этом списке стран НАТО. Почему? Если не страны НАТО, то кто? Зато видим страну Беларусь, которая входит с Россией в военный блок, которая очень гостеприимно принимала российских военных во время летних военных учений», — заявил Алексеев.

При этом политолог Анна Шелест считает, что для Украины важно прописать мандат и задачи миротворческой миссии ООН, а не количество миротворцев.

«Говорить о количестве, не говоря о мандате, для меня очень непрофессионально. Сначала определяется, что именно должна делать миссия. Если конкретно не проговорить, чем она будет заниматься: патрулированием, разоружением, восстановлением электроснабжения — т. е. о всех тех функциях, которые есть у миротворческих контингентов… После этого калькулируется необходимая численность миротворцев. А уже потом обсуждается вопрос, из каких они стран», — добавила Шелест.

В то же время военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что ситуация в Донбассе не изменится до смены руководства Кремля. Он сообщил, что восстановление контроля над Донбассом будет сопровождаться военной операцией.

«По-другому не будет. Нельзя выиграть войну, только разговаривая… Либо мы будем воевать за Донбасс, либо это будет длиться вечно. Третьего варианта не будет никогда», — добавил Жданов в интервью «Обозревателю».

По его словам, благоприятным временем для начала силовой операции в Донбассе станет период смены власти в России.

Напомним, 16−18 февраля пройдет 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. На мероприятии бывший генсек НАТО Расмуссен представит отчет по миротворцам на Украине.

Документ под названием «Сможет ли ООН объединить Украину» подготовлен американским Институтом Хадсона совместно с Rasmussen Global Foundation.

В докладе отмечается, что мандат миссии ООН должен включать 20-тысячный контингент из стран не членов НАТО (к примеру, Швеция, Финляндия и Австрия) плюс 4 тысячи полицейских. При этом миротворцы будут работать в качестве «принуждающей к выполнению Минска силы», и «некоторые политические условия наряду с прекращением огня должны быть выполнены до развертывания миротворческой миссии».

«В то время как другие политические шаги, в частности проведение местных выборов в оккупированных территориях, могут быть проведены только после полного развертывания миротворческих сил. Гражданский компонент миссии будет иметь решающее значение для решения вопросов правопорядка и потенциальной местной напряженности. Для этого потребуется от 2 до 4 тыс. полицейских и гражданских сил, причем ЕС тут должен сыграть ключевую роль», — говорится в докладе.