Дамаск, 13 февраля, 2018, 18:00 — ИА Регнум. В сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Хама продолжаются ожесточённые бои. Правительственные силы Башара Асада противостоят разрозненным группировкам боевиков, в качестве основных союзников САА при этом выступают российские добровольцы из так называемой ЧВК Вагнера.

Onedio.com Сирийская армия

Сегодня Telegram-канал «Syria Today» сообщил о том, что сирийская армия при поддержке российской ЧВК осуществила несколько антитеррористических операций за последние два дня. По имеющимся данным, примерно 20 боевиков были уничтожены в ходе этих операций, в том числе те, кто взяли на себя ответственность за сбитый 3 февраля российский штурмовик Су-25.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в ходе последнего рейда ЧВК Вагнера «отомстила» боевикам террористической ячейки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), повинным в гибели пилота ВКС РФ Романа Филипова. Об этом со ссылкой на арабское издание Bousla сообщил целый ряд российских СМИ.

При этом в ходе проведённых спецопераций были обнаружены склады с боеприпасами и оружием, имеющими западную маркировку. На основании данного факта ряд военных экспертов сделали предположение, что вооружение, в том числе и ПЗРК, из которого был сбит российский самолёт, могло быть получено террористами от одной или нескольких стран НАТО.

Тем временем правительственные войска при поддержке российских добровольцев продолжают наступать на позиции боевиков в провинции Идлиб и на берегах реки Оронт, а также готовят силы для зачистки обширного анклава террористов в пустыне Бадия, на востоке провинции Хомс и западе провинции Дейр-эз-Зор.