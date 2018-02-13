Москва, 13 февраля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Российская Федерация поставит на очередном заседании Контактной группы по Украине в Минске вопрос о систематическом нарушении Киевом режима прекращения огня. Об этом сегодня, 13 февраля, заявил журналистам полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

Он сообщил, что 14 февраля в Минске должно состояться очередное заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на Украине. Российская Федерация на этом заседании вынуждена будет поднять вопрос о систематических нарушениях украинскими вооруженными формированиями Минских соглашений и режимов прекращения огня.

«О нарушениях, про которые одному из украинских телеканалов с такой гордостью рассказало вчера официальное должностное лицо — секретарь СНБО Украины», — напомнил Грызлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретарь совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинские силовики за минувшие два года по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения.

Грызлов подчеркнул, что особенно «символично и издевательски» подобные заявления выглядят в день трёхлетия заключения Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, которые смогли завершить горячую фазу конфликта в Донбассе.

Российский постпред заявил, что Турчинов по сути открытым текстом признал тот факт, что Украина систематически нарушает и вообще не собирается выполнять Минские соглашения. Российская сторона неоднократно указывала на это на протяжении 2016 и 2017 годов.

«После слов секретаря СНБО становится окончательно понятно, кто несет основную ответственность за саботаж мер, предусмотренных минскими соглашениями в сфере безопасности, не говоря уже о комплексе политических вопросов», — сказал Грызлов.

Он также добавил, что после слов Турчинова уже всем очевидно, почему, например, украинское командование почти полтора года саботирует разведение сил в районе станицы Луганская, и почему не отводит в установленные места дислокации запрещенные минскими соглашениями тяжелые вооружения.

«Это — признаки ставки на силовое, военное разрешение конфликта», — пояснил Грызлов.

Российская сторона намерена потребовать от координатора подгруппы по безопасности Контактной группы Эртугрула Апакана дать твердую оценку высказываниям Турчинова.