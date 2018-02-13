Псков, 13 февраля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 13 февраля, стартовала межнациональная эстафета «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, вместе с молодёжью Пскова у стен Псковского кремля в живую надпись «ПроРФ», раскрашенную в цвета российского триколора, встали временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов.

Vistanews.ru Михаил Ведерников

Затем Михаил Ведерников вместе с псковичами передал эстафету Республике Саха (Якутия).

В акции также приняли участие российский кинопродюсер Шамиль Джафаров, актёр и певец Виталий Гогунский, капитан команды КВН «Сборная РУДН» и телеведущий Сангаджи Тарбаев, студенты Псковского государственного университета и псковского филиала Академии ФСИН России, учащиеся средних специальных учебных заведений и школ Пскова — всего около 300 человек.

По мнению руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Игоря Баринова, межнациональное патриотическое движение «ПроРФ», созданное по инициативе агентства в январе 2018 года, будет востребовано у молодёжи, «которой сегодня необходима площадка для самореализации». По его словам, «ПроРФ» будет разбивать стереотип, что без влиятельных родителей или знакомств у молодого человека ничего не получится.

Вслед за Псковской областью межнациональная эстафета пройдёт в Якутии, Татарии, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Омской области и Москве. Завершится акция в Республике Крым 23 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов в ходе заседания Госдумы в январе 2018 года заявлял, что у граждан РФ необходимо с детского сада развивать культуру межэтнических отношений.