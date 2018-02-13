Тбилиси, 13 февраля, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Леван Изория, оценивая проделанную за минувший год работу, выделил две основные задачи, стоящие перед его ведомством. Отчет министра был заслушан на заседании комитета по обороне и безопасности парламента Грузии 13 февраля.

Onkavkaz.com Грузия идет в НАТО

Одной задачей министр назвал усиление обороноспособности страны, а второй — приближение к стандартам НАТО и проведение современной политики сдерживания.

«Такой подход обязывает как страны НАТО, так и партнеров, в первую очередь, усиливать боеготовность, а это означает обеспечение таких основных компонентов, как комплектация, оснащение и обучение. Вторая основная задача — это приближение каждым шагом к стандартам НАТО, чтобы страна стала достойной членства в альянсе. При достижении этой цели мы хотим, чтобы в случае агрессии Вооруженные силы стали сильным сдерживающим фактором, могли задержать противника и нанести ему как можно больший урон», — подчеркнул Изория.