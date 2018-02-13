Ярославль, 13 февраля, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Евгения Овод написала заявление в прокуратуру города Ярославля о неудовлетворительной уборке от снега дорог Дзержинского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

После жалоб жителей она лично проехала по основным дорогам и проверила их состояние.

«Я проехала практически по всем магистральным дорогам Брагино: Ленинградскому и Дзержинскому проспектам, Тутаевскому шоссе, улице Труфанова и другим дорогам. Снег свален к тротуару и не убран, на дорогах — колейность и снежная каша», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Евгения Овод.

Со слов депутата, «СК Автотранс», который должен убирать дороги района, не утруждает себя соблюдением качества исполнения условий договора.

«Мы не принимаем работы по уборке дорог. Этим занимается МУП «САХ» города Ярославля. Ленинградский проспект вроде с утра был чистый, Тутаевское шоссе, да, сужено из-за неубранного снега, но в целом подрядчик работает, наверное, хорошо. Конечно, претензии всегда есть к уборке снега и у нас в районе, и в центре города», — сказал первый заместитель главы администрации Дзержинского района Владимир Бобков.

Как сообщила Евгения Овод, претензии надо выдвигать, в первую очередь, к контролирующим организациям — МУП «Городское спецавтохозяйство» и МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».

Депутат написала заявление в прокуратуру города по факту соблюдения муниципального контракта вышеназванным подрядчиком и собирается выносить этот вопрос на муниципалитет.