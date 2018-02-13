Дербент, Дагестан, 13 февраля, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Дагестанский чиновник попал под уголовную статью о мошенничестве. На этот раз в руки правоохранителей при получении взятки в размере 4,1 млн рублей попался исполняющий обязанности начальника управления земельных и имущественных отношений Дербентского района Мухутдин Байрамов.

sajinka2 Коррупция

По версии следователей, преступление было совершено при участии жителя Дербентского района Аслана Шихахмедова. Как сообщили ИА REGNUM 13 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону, в декабре 2017 года он якобы пообещал одному местному жителю получить в аренду на 49 лет земельные участки площадью 5 га и 6 га.

Шихахмедов вступил в сговор с чиновником Байрамовым, который согласился оказать содействие в предоставлении местному жителю земли в аренду. Однако руководитель управления потребовал за каждый гектар в качестве вознаграждения 300 тысяч рублей.

Потерпевший, усомнившись в правомерности действий чиновника и его соучастника, обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у него взятки. Сотрудники управления ФСБ 8 февраля 2018 года в помещении кафе в городе Дербенте задержали подельников с поличным при получении требуемой суммы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере». Ранее родственники Шихахмедова утверждали, как пишет «Черновик», что он похищен силовиками. В настоящее время известно, что оба задержанных находятся в ИВС Махачкалы. Кроме того, по данным издания, Шихахмедов работал с апреля по декабрь 2017 года в земельном комитете Дербентского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с масштабными проверочными мероприятиями, которые проводит в настоящее время прибывшая из федерального центра в Дагестан комиссия из 38 прокуроров и 40 представителей правоохранительных ведомств, в Дербентстком районе также проводились обыски и выемка документов.

8 февраля были задержаны глава Дербентского района Магомед Джелилов и его родной брат Зульфедин Джелилов — руководитель Дербентского лесничества. Однако позже появилась информация, что оба они отпущены под подписку о невыезде, пишет «Черновик». Как предположили местные СМИ, задержания братьев могли быть связаны с нарушениями в сфере земельно-имущественных отношений.

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