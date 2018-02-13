Чернигов, Украина, 13 февраля, 2018, 17:16 — ИА Регнум. На границе Украины и России бешеный енот напал на пункт пропуска автотранспорта, сообщает 13 февраля пресс-служба госпогранслужбы Украины.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Инцидент случился в Черниговской области Украины на территории пограничного пункта пропуска «Николаевка».

Животное вело себя настолько агрессивно, что украинские пограничники приостановили пропуск транспортных средств через госграницу.

По информации погранслужбы Украины, «все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными — животное рычало и агрессивно бросалось на людей, не покидая пункт пропуска».

Пограничники вызвали сотрудников соответствующих служб, сообщив им о животном с признаками бешенства.

«По прибытии к месту событий представителей соответствующих служб было принято решение обезвредить животное», после чего функционирование погранпункта возобновилось.

Никто из присутствующих там людей не пострадал. О государственной принадлежности енота ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Гонконге крупный дикий кабан со своими детенышами прорвался на территорию школы и напугал людей.