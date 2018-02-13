Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 13 февраля, 2018, 17:06 — ИА Регнум. В Тарко-Сале сгорела крыша многоквартирного дома. Один из двух госпитализированных с места пожара мужчин скончался в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

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Возгорание произошло 13 февраля 2018 года в 14:32 (12:32 мск) в жилом, деревянном, двухэтажном доме по улице Таёжная. Первое пожарное подразделение прибыло на место пожара через две минуты.

«По прибытию к месту вызова наблюдалось открытое горение кровли по всей площади, что свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану. Из дома эвакуировано 40 человек», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Администрация Тарко-Сале предоставила два автобуса для обогрева пострадавших от пожара. Горение было локализировано в 16:30 (14:30 мск) часов минут. Два человека были госпитализированы в городскую больницу. Один мужчина скончался. Причина смерти устанавливается. Как и устанавливается причина возгорания.

«Мы снимали там две комнаты. Проводка была ужаснейшей — чтобы загорелся свет нужно было вкрутить лампочку, а чтобы выключить — открутить. А чтобы электричество было в комнате, нужно было соединить проводки. Тихий ужас. Запах проводов был», — поясняет в паблике «Тарко-Сале» одна из жительниц сгоревшей «деревяшки».

На данный момент в горадминистрации решается вопрос об организации горячего питания пострадавших, и вопрос размещения людей, оставшихся без жилья.

Напомним, не прошло и месяца как 26 января 2018 года в посёлке Пангоды Надымского района сгорел многоквартирный дом и 65 человек в одночасье лишились и жилья. Двухэтажный деревянный дом пожарным отстоять не удалось.