Санкт-Петербург, 13 февраля, 2018, 19:20 — ИА Регнум. В социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 13 февраля, появились фотографии последствий расчистки крыш от ледяных наростов в центре Петербурга. Жертвой борьбы с сосульками стала крыша автобусной остановки на Лиговском проспекте.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» Жертвой расчистки крыш от ледяных наледей в центре Петербурга стала автобусная остановка

Очевидцы сообщили, что пострадала остановка рядом с 53-м домом по Лиговскому проспекту, расположенному напротив Московского вокзала. Ледяные наросты насквозь проломили её крышу.

«Насладитесь исходом качественной работы коммунальных служб по уборке льда с крыш на Лиговском проспекте, через дорогу от Московского вокзала, — говорится в записи сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». — Коммунальные службы Санкт-Петербурга, возможно, самые квалифицированные и ответственные службы мира».

Запись набрала порядка 200 комментариев от жителей города. Многие из них отмечают, что такая работа управляющей компании приводит в шок, ведь на месте остановки могли оказаться люди.

«Это кошмар… Ходить страшно», — пишет Елена К.

При этом некоторые пользователи подчеркнули, что работники жилищной службы справились с задачей расчистить крыши от ледяных наростов, а какие последствия у такой расчистки, уже не столь важно.

«Лёд на крышах Лиговского проспекта есть? Нет. Претензии не ясны», — прокомментировал Денис Х.

Жители Петербурга стали приводить в пример и другие случаи «отважной» работы коммунальщиков. Так, Наталья Ш. рассказала, что 12 января на углу Шкиперской и Гаванской улиц работники управляющей компании расчищали крыши от сосулек весьма небезопасным способом.

«Без страховки на углу Шкиперки и Гаванской добрый молодец лопатой с покатой крыши сосульки крушил, а второй прямо под этим всем стоял, в свисток дул. Слабоумие и отвага», — заключила Наталья.

Подобную историю в сети рассказала и Анна К. По её словам, 11 февраля недалеко от Лиговского проспекта коммунальщики расчищали крыши от снега так, что он долетал до тротуара на противоположной стороне улицы, по которому ходили люди.

«Огромная плюха приземлилась аккурат перед одной девушкой. На мои крики, чтобы смотрели куда бросают, ответом был бараний взгляд, мычание и продолжение «работы», — пишет Анна.

Пользователи пришли к выводу, что такое некачественное выполнение работы связано с низкой оплатой труда.

«Как платят, так и работают — дёшево и сердито», — заключил Дмитрий М.

Между тем в Петербурге жертвами ледяных наледей на крышах домов стали уже несколько человек. Так, 12 февраля на улице Подвойского сорвавшийся с крыши кусок наледи травмировал 2-летнюю девочку и 54-летнюю женщину. Из-за осколка льда ребенок получил ушиб коленного сустава, а женщина — ушиб мягких тканей головы. Сейчас обе находятся в удовлетворительном состоянии.

Более трагичный случай произошел 8 февраля на улице Репина. По словам коммунальщиков, пенсионерка проигнорировала заграждения и направилась кормить бездомных котов, после чего на неё упала большая сосулька. Женщину доставили в больницу, где она скончалась от тяжелых травм. Двое районных чиновников, отвечавшие за уборку крыш и контроль за ней, после этого инцидента лишились своих должностей.