* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вена, 13 февраля, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Австрийский суд предъявил обвинения в терроризме 22-летнему чеченцу и двоим его 19-летним австрийским сообщникам, 13 февраля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Трое подозреваемых исламистов предстанут перед судом в Вене 14 февраля. Их обвиняют в подготовке атаки на полицейских в 2015 году.

Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания — они заявили о своей причастности к группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и раскрыли подробности планировавшегося нападения.

По словам боевиков, «план заключался в том, чтобы стрелять в полицейских, пока мы не умрем».

22-летний чеченец, известный под псевдонимом Абу Нуух, являлся старшим участником ячейки джихадистов. Он эмигрировал из Чечни в Австрию в 2005 году и «радикализовался» в 2015 году.

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