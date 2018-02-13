В Узбекистане намерены развивать космические технологии
Ташкент, 13 февраля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В Узбекистане будет создана комиссия по развитию космических исследований и технологий под руководством заместителя премьер-министра Сухроба Холмуродова. Об этом говорится в распоряжении президента республики Шавката Мирзиёева, опубликованного 12 февраля на портале национальной базы данных законодательства Узбекистана.
Члены комиссии, состав которой утвержден распоряжением, должны будут изучить опыт развитых в космической отрасли стран.
В задачи рабочей комиссии также входит анализ параметров проектов по внедрению космических и спутниковых технологий. На основе этого анализа будут разработаны программы внедрения космических и комплексных технологий.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках государственной программы Узбекистана «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» предусмотрено создание стратегии по созданию и развитию аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы.
Кроме этого, до 10 ноября 2018 года должен быть сформирован документ, согласно которому в Узбекистане будет создан государственный орган, отвечающий за аэрокосмическую отрасль.