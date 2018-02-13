Ташкент, 13 февраля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В Узбекистане будет создана комиссия по развитию космических исследований и технологий под руководством заместителя премьер-министра Сухроба Холмуродова. Об этом говорится в распоряжении президента республики Шавката Мирзиёева, опубликованного 12 февраля на портале национальной базы данных законодательства Узбекистана.

Роскосмос Салижан Шакирович Шарипов, первый космонавт узбекской национальности. Гражданин Киргизии

Члены комиссии, состав которой утвержден распоряжением, должны будут изучить опыт развитых в космической отрасли стран.

В задачи рабочей комиссии также входит анализ параметров проектов по внедрению космических и спутниковых технологий. На основе этого анализа будут разработаны программы внедрения космических и комплексных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках государственной программы Узбекистана «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» предусмотрено создание стратегии по созданию и развитию аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы.

Кроме этого, до 10 ноября 2018 года должен быть сформирован документ, согласно которому в Узбекистане будет создан государственный орган, отвечающий за аэрокосмическую отрасль.