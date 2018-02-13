Ярославль, 13 февраля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля 12 февраля объявила новый аукцион на восстановление уличного освещения на улице Красноборской, которое стало предметом скандала. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Освещение на Красноборской

Накануне прокуратура города внесла мэру представление об устранении нарушения закона. Прокуроры установили, что работы были проведены до проведения конкурсных процедур.

«Мы не считаем, что было нарушение, и объяснили это прокуратуре. Две конкурсные процедуры не состоялись, так как все компании неправильно подали заявки. Работы выполнила компания-подрядчик за свой счет, так как было много обращений жителей. Кстати, эта компания тоже участвовала в конкурсе», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Что будет делать вероятный победитель третьей конкурсной процедуры, в мэрии сказать не смогли, пояснив, что не знают, какое именно освещение смонтировала «компания-благотворитель». Начальная цена аукциона составляет 2,3 млн рублей.