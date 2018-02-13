Москва, 13 февраля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. «Культура и разум — вот основное отличие человека от обезьяны. А разум основан на обмене информацией и языке. И величайший инструмент обмена информацией — именно книга».

Обложка книги Сергея Капицы «Парадоксы роста. Законы глобального развития человечества»

Сергей Капица

90 лет назад, 14 февраля 1928 года, родился ученый и выдающийся просветитель Сергей Петрович Капица.

«Говорил, ломая руки, краснобай и баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд…» Эти слова знаменитой песни Владимира Высоцкого были навеяны первым выпуском «Очевидного — невероятного», где оппонентом Сергея Капицы был приглашенный им уфолог. Борьба с лженаукой за истину и подлинные знания стала целью программы. Не случайным был эпиграф из Пушкина: «О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг».

Мне довелось общаться с Сергеем Петровичем. Всегда поражало умение сжато и просто сказать о сложном, отвечая на вопросы.

«Если вы перед людьми изображаете умника, говорите с ними на каком-то заграничном языке — этого они вам не прощают, — эти слова Капицы можно легко прочитать в интернете. — Если же вы с людьми говорите серьезно, и они не понимают, это они вам простят».

Почти 40 лет, с 1973 года и до своей кончины в 2012 году Сергей Капица вел на телевидении программу «Очевидное — невероятное», приглашая в гости ученых, специалистов в разных областях. В 1980 году за эта программа была удостоена Государственной премии СССР. А в год 35-летия передачи Сергей Капица получил специальный приз «ТЭФИ» за личный вклад в развитие российского телевидения как бессменный ведущий программы.

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Серёжа Капица. 1930-е годы, Кембридж

Судьба Сергея Капицы была предопределена: внук легендарного математика и кораблестроителя академика Алексея Крылова,

Дед, академик Алексей Крылов

сын академика Петра Капицы — лауреата Нобелевской премии «за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур», ученика и друга Резерфорда, основателя Института физических проблем Академии наук Советского Союза.

Будущий лауреат Нобелевской премии Петр Капица

Конечно, Сергей Капица стал физиком, как и отец. Занимался исследованием земного магнетизма, электродинамикой, физикой элементарных частиц. Он автор одного открытия, 14 изобретений и четырех монографий.

Его считают одним из основоположников клиодинамики — приложения математических методов моделирования к социально-историческим процессам. Далеко не все ученые признают это направление, однако сам Капица считал, что «общие вопросы применения методов математики к общественным явлениям требуют большого внимания и понимания».

Обложка книги С.П. Капицы по теоретической демографии «Очерк теории роста человечества. Демографическая революция и информационное общество»

На основе этих методов ученый создал модель гиперболического роста численности населения Земли. Сергей Капица особое значение придавал информационному воздействию на большие группы людей. Накоплением информации в процессе этого взаимодействия он объяснял гиперболический рост численности землян и полагал, что информация важнее технологий. Возможно, этим объясняется такое внимание Капицы к просветительству. Он стал для многих проводником в мир науки и открытий, рассказывая доступным языком о сложных научных проблемах, увлекая в мир «очевидного невероятного».

Приведу несколько цитат из Сергея Капицы — человека, который болел за науку, любил ее и хотел привить эту любовь всем нам…

«Для современного физика-экспериментатора нужно порядка миллиона в год — на приборы, на всю инфраструктуру, которая обеспечивает его исследования. Да, это дорогое удовольствие, но бутик на улице Горького стоит дороже».

«Собрать стадо баранов легко — трудно собрать стадо из кошек».

«Руководить — значит не мешать хорошим людям работать».

«Математика — это то, что русские преподают китайцам в американских университетах».

А вот история, которая сегодня звучит весьма современно…

«Нигде не видел более затравленных мужчин, чем в Америке. Они в жутком состоянии находятся, агрессивный феминизм их добивает. Я помню, в Бостоне в институте один почтенный преподаватель, русский математик, шел по коридору, а какая-то секретарша несла принтеры. Он открыл ей дверь, а она обвинила его в сексуальных домогательствах, хотя у него это было инстинктивное движение: женщина тяжелую железяку тащит. Был публичный скандал, и ему пришлось уйти из института».

Сергея Капицы не стало 14 августа 2012 года. А 5 марта 2014 президентом Путиным был подписан Указ №113 «Об увековечении памяти С. П. Капицы». Благодаря этому в день 90-летия Сергея Капицы состоится важное для всех, кто помнит и любит Сергея Петровича, событие: на доме №13 по Ленинскому проспекту, в котором он прожил более 60 лет, будет установлена мемориальная доска.