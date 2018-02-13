Ярославль, 13 февраля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов пока будет работать без первого заместителя, так как процедура его утверждения довольно длительная, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

«Проходит конкурс, этим процессом полностью занимается кадровый отдел. Сначала они ищут претендентов, потом выставляют это на конкурс, и уже там мы определяем наиболее достойных, проводим собеседования, согласования. Только после этого выносим кандидатуру на муниципалитет. Процедура не короткая. Все, кто заявятся на конкурс — это находка для нас. А из этой находки мы будем выявлять лучших», — рассказал Владимир Слепцов корреспонденту ИА REGNUM .

Напомним, первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов покинул свой пост в конце минувшего года.