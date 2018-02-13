Мэр Ярославля о первом заместителе: выберем лучших кандидатов на конкурсе
Ярославль, 13 февраля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов пока будет работать без первого заместителя, так как процедура его утверждения довольно длительная, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Проходит конкурс, этим процессом полностью занимается кадровый отдел. Сначала они ищут претендентов, потом выставляют это на конкурс, и уже там мы определяем наиболее достойных, проводим собеседования, согласования. Только после этого выносим кандидатуру на муниципалитет. Процедура не короткая. Все, кто заявятся на конкурс — это находка для нас. А из этой находки мы будем выявлять лучших», — рассказал Владимир Слепцов корреспонденту ИА REGNUM .
Напомним, первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов покинул свой пост в конце минувшего года.