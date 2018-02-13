Москва, 13 февраля, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Пассажирский самолет АН-148 «Саратовский авиалиний», который потерпел крушение в Московской области 11 февраля, разбился из-за «непрогретых двигателей». Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Вадим Ежов Ан-148, Саратовские авиалинии

Сообщается, что следственная группа и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в качестве основной версии крушения самолета рассматривают разрушение одного из двигателей.

По данным источника, разрушение двигателя могло произойти из-за того, что пилот якобы не убедился, прогрелись ли турбины двигателей, а также не проверил уровень охлаждающей жидкости. Официальных комментариев на эту информацию пока нет.

Стоит отметить, что техническое обслуживание разбившегося самолета производилось с некоторыми нарушениями. Так, стало известно, что при прошлогодней проверке самолета выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.

Также выяснилось, что перед последним вылетом командир корабля по какой-то причине отказался обработать лайнер противообледенительной жидкостью.

На данный момент точно известно, что самолет взорвался уже после столкновения с землей. На месте крушения, которое находится в Раменском районе Московской области, найдены более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших, а также около 500 обломков самолета.

Оба черных ящика обнаружены. Их состояние удовлетворительное. Специалисты их расшифровывают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АН-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область). На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Лайнер рухнул в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту погибли.