Калуга, 13 февраля, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Сегодня, 13 февраля, состоялось очередное заседание комитета Городской думы Калуги по вопросам социального развития под председательством Марины Ставиской. Депутаты одобрили поправки в бюджет города.

Городская дума Калуги В Калуге появится детская доска почета

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета возросла на 413 миллионов рублей за счёт субсидий из бюджета Калужской области. 174,4 млн. рублей будет использовано для формирования резервных средств для обеспечения сбалансированности бюджета в ходе его исполнения.

60 миллионов рублей выделяется на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по решениям суда. Порядка 25,5 млн. рублей дополнительно будет выделено для финансового обеспечения деятельности школ и детских садов.

По 20 миллионов рублей выделяется на организацию перевозки пассажиров городским электрическим транспортом и на выполнение муниципального задания МБУ «Калугаблагоустройство». 10 миллионов рублей пойдёт на ямочный ремонт, 37 миллионов рублей будет направлено на реализацию бюджетных инвестиций, в том числе и на оплату уже выполненных работ по реконструкции и строительству автодорог, благоустройству территории нового парка и строительству детского сада в районе ул. Верховой.

Депутаты поддержали предложение управления образования об учреждении детской доски почёта в муниципальном образовании «Город Калуга».

«Доска почёта учреждается в целях поощрения одарённых, достигших успехов детей, повышения престижа школьного образования, повышения творческой и спортивной активности школьников», — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов.

На доску почёта будут заноситься лица в возрасте от 7 до 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, спортивных учреждениях и детских школах искусств. Местом размещения детской доски почёта будет являться официальный сайт Городской управы и газета «Калужская неделя». Занесение на доску почёта будет осуществляться ежегодно сроком на один год, в ходе проведения мероприятий, посвящённых Дню защиты детей. Одни и те же кандидаты могут быть размещены на доске почёта не чаще одного раза в пять лет.

Также члены комитета поддержали предложение наградить знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» генерального директора АО «Тайфун» Андрея Петракова.