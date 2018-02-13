Прага, 13 февраля, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Правительство Чехии встретится на заседании с таксистами, которые в течение последней недели организовывают массовые протесты по поводу онлайн-сервиса такси Uber. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в своём Twitter.

(сс) freestocks.org Приложение UBER

«Я пригласил таксистов на заседание правительства, — пишет Бабиш. — Я не согласен с их формой протеста, которая создает проблемы жителям Праги и никак не помогает самим таксистам».

Жители Праги положительно отреагировали на такую инициативу. Они отмечают, что нужно было раньше идти на контакт с таксистами, так как они создают неудобство жителям города. В частности, 12 февраля они заблокировали движение в центре города.

«Наконец-то, спасибо! Я не таксист», — отметил Павел Н.

При этом некоторые пользователи считают, что протестующие таксисты не достойны встречи с правительством, так как нанесли городу и его жителям большой урон своими действиями.

«Позор, что таксисты вынудили вас провести с ними встречу. Они не заслуживают такого достойного обращения после того, что сделали за последние три дня», — считает пользователь FU.

Пользователи Twitter строят предположения, какое решение примет правительство по поводу требования таксистов запретить сервис Uber в Чехии. Многие из них отмечают, что стоимость поездки с помощью онлайн-службы выходит намного ниже, чем у городских сервисов. Кроме того, Uber предупреждает пассажиров о повышении стоимости в часы пик, чего не делают таксисты городских служб.

В социальных сетях предлагают не закрывать Uber, а разработать систему, согласно которой онлайн-сервис будет выплачивать налоги в городской бюджет Праги.

«Зачем выдумывать, как закрыть Uber, если можно сделать так, чтобы он платил налоги, как другие такси?» — пишет Владимир С.

Некоторые пользователи, напротив, считают, что необходимо запретить работу Uber в Чехии, так как сервис лишает работы городских таксистов.

В социальных сетях также ходит мнение, что встреча с протестующими таксистами — пустая трата времени. Пользователи считают, что у правительства Чехии есть более серьезные проблемы.

«Неужели у премьер-министра нет более важных дел?» — поинтересовался Джозеф К.

Напомним, на протяжении последней недели в Праге проходит акция «Объединение чешских таксистов», на которой водители выступают с требованием закрыть службу Uber. Они потребовали встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и считают, что правительство должно предпринять «меры общереспубликанского масштаба» по отношению к онлайн-сервису такси.

12 февраля таксисты устроили акцию протеста — около тысячи водителей заблокировали движение транспорта в историческом центре города у набережной реки Влтава. Координаторы мероприятия заявили, что блокада продолжится до тех пор, пока правительство не запретит деятельность Uber или не предпримет срочные шаги по регулированию работы службы. По мнению таксистов, Uber создаёт опасную конкуренцию и угрожает существованию традиционных таксопарков, так как водители службы не ставят таксометры в автомобилях.

С требованиями прекратить работу онлайн-сервиса чешские таксисты выступают не впервые. В октябре 2017 году они также устроили акцию протеста. Более тысячи водителей заблокировали подъезд к международному аэропорту имени Вацлава Гавела и движение в центре города. Тогда правительство Чехии обсуждало, какие меры можно предпринять по отношению к Uber, однако так и пришло к окончательному решению.