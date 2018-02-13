Калуга, 13 февраля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты Городской думы 12 февраля приняли участие в заседании общественной комиссии по организации и проведению рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Городская дума Калуги Калужане выберут два объекта благоустройства

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в работе комиссии также приняли участие городской голова Константин Горобцов, руководители подразделений Городской управы, представители Общероссийского народного фронта, территориальных общин и общественных организаций.

Комиссией был утверждён перечень общественных пространств, который будет включён в бюллетени для рейтингового голосования.

В перечень вошли три крупных городских пространства: Березуйский овраг, набережная Яченского водохранилища и сквер Волкова. Также в перечень включены 38 локальных общественных территорий.

Рейтинговое голосование пройдёт 18 марта на каждом из 153 избирательных участков города.

«Калужане будут выбирать два объекта благоустройства, один — значимый в масштабах всего города, и один локальный объект, важный для конкретной территории или микрорайона, — рассказал глава городского самоуправления Александр Иванов. — В текущем году запланировано благоустройство одного локального общественного пространства, набравшего наибольшее количество голосов. Благоустройство остальных локальных объектов, вошедших в перечень, будет производиться в дальнейшем в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Реализация глобальных проектов, таких как обустройство набережной Яченского водохранилища, реконструкция сквера Волкова или создание второй очереди нового городского парка будет зависеть от финансовых возможностей, предварительно планируется реализация одного из этих проектов к 650-летию Калуги».